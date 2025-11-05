Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye'nin stratejik enerji projelerinde görev almak üzere personel alımını duyurdu. 2025 yılında gerçekleştirilecek bu alım, hem önlisans hem de lisans mezunu adaylara mühendislik, uzman yardımcılığı, teknisyenlik ve büro personeli pozisyonlarında istihdam fırsatı sunuyor. Peki, BOTAŞ personel alımı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? BOTAŞ personel alımı şartları neler? BOTAŞ personel alımına dair detaylar haberimizde...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

BOTAŞ personel alımı başvuruları 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adayların başvuru süresini kaçırmamaları, başvurularını bu tarih aralığında eksiksiz tamamlamaları oldukça kritik.

2025 yılı alımı kapsamında; mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi pozisyonlarına yönelik kadrolar oluşturulacak. Başvuru tarihlerini takip etmek, adayların süreci sorunsuz ve zamanında tamamlaması için büyük önem taşıyor.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı başvurusu, yalnızca Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci şu adımlarla ilerliyor:

İŞKUR'a Üyelik ve Giriş: Başvuracak adayların öncelikle Türkiye İş Kurumu internet sitesine üye olması veya mevcut üyelik bilgileriyle giriş yapması gerekiyor.

İlanın Bulunması: 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yayımlanacak BOTAŞ ilanları, "Açık İş İlanları" bölümünden bulunabilir.

Başvuru Formunun Doldurulması: Adayların gerekli kişisel bilgilerini eksiksiz şekilde doldurması ve başvurularını sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

KPSS Puan Şartı: Başvuru yapan adayların, ilanlarda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması zorunludur.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adayların değerlendirmesi KPSS puanlarına ve mülakat performanslarına göre yapılacak. Nihai mülakat sonucu 70 puan altı alan adaylar "başarısız" olarak değerlendirilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

BOTAŞ personel alımı için adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Eğitim Şartı: Önlisans veya lisans mezunu olmak. Mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi pozisyonlarına göre mezuniyet gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

KPSS Puanı: Adayların başvurulan pozisyonun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Mülakat Başarısı: Nihai değerlendirme sürecinde adayların mülakatta 70 puan ve üzeri alması zorunlu.

Ek olarak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları da başvuru için gerekli şartlar arasında yer alıyor.