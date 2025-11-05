Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Son dönemde Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gündemden düşmeyen sarı-kırmızılıların, bu kez hedefinde Lionel Messi olduğu iddia edildi.

"MESSI 4 AYLIĞINA GELEBİLİR"

Gazeteci Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Arjantinli süper yıldızla temasta olduğunu öne sürdü. Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Kulübün scout ekibi uzun süredir Messi'nin durumunu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"PARAYI BİZ ÖDERİZ"

Gazeteci, Galatasaray yönetiminin finansal planı da hazırladığını belirterek, "Messi'nin MLS'de eline geçen yıllık maaş 10 milyon euro civarında. Galatasaraylı yöneticiler bu rakam için 'Biz öderiz' diyerek masaya oturmaya hazır olduklarını ilettiler" dedi.

SOSYAL MEDYA ALEV ALDI

Bu iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adeta seferberlik başlattı. Binlerce taraftar, Messi'nin Instagram paylaşımlarına "Come to Galatasaray" yorumlarıyla akın etti.

MESSI'NİN DURUMU

36 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini sürdürürken sezon arası için kısa vadeli bir transfer seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu hamle Türk futbol tarihinin en sansasyonel imzalarından biri olacak.