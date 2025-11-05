Haberler

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni hedefinin Lionel Messi olduğu iddia edildi. Gazeteci Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızla temasta olduğunu ve Messi'nin 4 aylığına Galatasaray'a gelebileceğini belirtti. Bu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Galatasaraylı taraftarlar, Messi'nin Instagram paylaşımlarına "Come to Galatasaray" yorumlarıyla akın etti.

  • Galatasaray'ın Lionel Messi ile transfer temasında olduğu iddia edildi.
  • Messi'nin 4 aylığına Galatasaray'a gelebileceği öne sürüldü.
  • Galatasaray yönetiminin Messi'nin yıllık 10 milyon euro maaşını ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Son dönemde Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gündemden düşmeyen sarı-kırmızılıların, bu kez hedefinde Lionel Messi olduğu iddia edildi.

"MESSI 4 AYLIĞINA GELEBİLİR"

Gazeteci Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Arjantinli süper yıldızla temasta olduğunu öne sürdü. Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Kulübün scout ekibi uzun süredir Messi'nin durumunu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"PARAYI BİZ ÖDERİZ"

Gazeteci, Galatasaray yönetiminin finansal planı da hazırladığını belirterek, "Messi'nin MLS'de eline geçen yıllık maaş 10 milyon euro civarında. Galatasaraylı yöneticiler bu rakam için 'Biz öderiz' diyerek masaya oturmaya hazır olduklarını ilettiler" dedi.

SOSYAL MEDYA ALEV ALDI

Bu iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adeta seferberlik başlattı. Binlerce taraftar, Messi'nin Instagram paylaşımlarına "Come to Galatasaray" yorumlarıyla akın etti.

MESSI'NİN DURUMU

36 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini sürdürürken sezon arası için kısa vadeli bir transfer seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu hamle Türk futbol tarihinin en sansasyonel imzalarından biri olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıs asriyent:

Niye 4 aylığına? İddada soygun mu var. Harbi idda oynayan hakemler ne oldu? İdda oynayanların paraları ne oldu.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

4 aylık gs camiası olarak bahisten milyar kaldırıcaz sonra türkiyenin bayerni olucaz. siz kuşlara anadolu takımları ile başarılar

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Galatasaray fıtratına ters lan Messi, adam kolay kolay düşmüyor çünkü :D

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltan Kaya:

rüya da bile gelmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMeteAlp SoS:

gelmez icardi ile arası bozuk değil mi bunun ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
