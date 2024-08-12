Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir?

Bodrumspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Bodrumspor Gaziantep FK Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bodrumspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bodrumspor Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Bodrumspor Gaziantep FK maçı yayın bilgisi haberimizde!

BODRUMSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Bodrumspor Gaziantep FK maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Bodrumspor Gaziantep FK maçını şifresiz izleyebilecekler.

BODRUMSPOR GAZİANTEP FKMAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 2'den canlı olarak izlenebilecek.

BODRUMSPOR GAZİANTEP FKİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Bodrumspor Gaziantep FK maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

BODRUMSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor Gaziantep FK maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.