Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? BRKVY halka arz sonuçları!
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Birikim Varlık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? BRKVY halka arz sonuçları! sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Birikim Varlık halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? BRKVY halka arz sonuçları!sorularını merak ediyor. İşte Birikim Varlık halka arz tarihi!
KAP'ta yapılan açıklama şöyle;
"Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin ("Birikim VYŞ") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri,
"Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 14,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 12.000.000 TL nominal değerli
payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 170.400.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17,34 katı, Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılara yaklaşık 33,59 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 2,43 katı talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. "
Birikim Varlık'ın halka arz tarihi 8-9 Aralık olarak duyuruldu.
Birikim Varlık 14,20 TL TL'den halka arz olacak.
Birikim Varlık'ın hisse kodu #BRKVY olarak açıklandı.
Birikim Varlık şirketi 12,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.