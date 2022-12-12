Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? BRKVY halka arz sonuçları!

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Birikim Varlık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? BRKVY halka arz sonuçları! sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...