Bıraktım geldim evimi geride şarkı sözleri nedir? Eypio - Naim şarkı sözleri!

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EYPİO - BIRAKTIM GELDİM EVİMİ GERİDE ŞARKI SÖZLERİ

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyom

Saçlarıma rüzgar vuruyor

Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyom

Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan

Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan

Bir ağrı var solumdan, türküler kulağımda

Öyle çok kalp kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır

Bu mevsimde memleketim nazlıdır

Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır

Razgırad'da düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır

Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır

Dağlar belki karlıdır, yollar uzun kanlıdır

Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır

Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır

Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır

Zalim dünyama olmuş herkes alim

Hayat sana ağır geldi kalmadı mecalin

Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim

Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyom

Saçlarıma rüzgar vuruyor

Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyom