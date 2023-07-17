Bıraktım geldim evimi geride şarkı sözleri nedir? Eypio - Naim şarkı sözleri!
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EYPİO - BIRAKTIM GELDİM EVİMİ GERİDE ŞARKI SÖZLERİ
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyom
Saçlarıma rüzgar vuruyor
Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyom
Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan
Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan
Bir ağrı var solumdan, türküler kulağımda
Öyle çok kalp kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır
Bu mevsimde memleketim nazlıdır
Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır
Razgırad'da düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır
Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır
Dağlar belki karlıdır, yollar uzun kanlıdır
Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır
Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır
Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır
Zalim dünyama olmuş herkes alim
Hayat sana ağır geldi kalmadı mecalin
Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim
Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyom
Saçlarıma rüzgar vuruyor
Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyom