Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma!
Survivor 2024'te bugün günü Anlat Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir, sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir?
BİR İNSAN GÖZ KAPAKLARIYLA KAÇ KG AĞIRLIK ÇEKMİŞTİR?
Chayne Hultgren. Avusturalya'da yaşayan bu sıradışı insan göz kapaklarıyla 411kg 400gr ağırlığını çekmeyi başarmıştır.