20 Ekim Perşembe günü AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza yaptı. Birçok vatandaş Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi? Sorusunu ve Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Sorusunu araştırmaya başladı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi? Sorusu duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi? Sorusunun yanı sıra en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu oldu. Peki, Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Binali Yıldırım sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.