BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 14 Ocak Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

14 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim marketlerde 14 Ocak 2024 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulacak ürünler şu şekildedir:

BUGÜN, BU HAFTA BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELECEK?

Ev temizlik ürünleri: Peros renkli ve siyah çamaşır deterjanı, Fairy Platinum Green bulaşık makinesi tableti, Jenny & Willy ıslak havlu, Doa arap sabunu, Doa leke çıkarıcı sprey, Koroplast streç film, Koroplast pişirme kağıdı, Macromax renkli sünger, Ecco ve Mavi Dünya peçete.

Hijyenik ürünler: Sleepy Extra gece ve günlük hijyenik ped, Koroplast küçük, orta ve büyük boy çöp torbası, Angie Skin lip balm.

Kişisel bakım ürünleri: Komili şampuan, Dove duş jeli, Flormar ruj, Angie Skin nemlendirici krem, Angie Skin yüz temizleme jeli, Angie Skin kağıt maske, Naturalove defne sabunu, Blenior yüz ağda bandı, And Family gözlük ve ekran temizleme mendili.

Evcil hayvan ürünleri: Felix Junior, Meow ve Thomas kedi maması, Felix Junior, Meow ve Thomas köpek maması, Bella Natura kedi kumu, Silver Rose köpek kumu, Angie Skin kedi yemek kabı, Angie Skin köpek yemek kabı, Naturalove kedi pelüş mandal toka, London köpek yan toka.