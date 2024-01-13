BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 12 Ocak Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim marketlerde 09 Ocak 2024 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulacak ürünler şu şekildedir:

BUGÜN, BU HAFTA BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELECEK?

Ev temizlik ürünleri: Peros renkli ve siyah çamaşır deterjanı, Fairy Platinum Green bulaşık makinesi tableti, Jenny & Willy ıslak havlu, Doa arap sabunu, Doa leke çıkarıcı sprey, Koroplast streç film, Koroplast pişirme kağıdı, Macromax renkli sünger, Ecco ve Mavi Dünya peçete.

Hijyenik ürünler: Sleepy Extra gece ve günlük hijyenik ped, Koroplast küçük, orta ve büyük boy çöp torbası, Angie Skin lip balm.

Kişisel bakım ürünleri: Komili şampuan, Dove duş jeli, Flormar ruj, Angie Skin nemlendirici krem, Angie Skin yüz temizleme jeli, Angie Skin kağıt maske, Naturalove defne sabunu, Blenior yüz ağda bandı, And Family gözlük ve ekran temizleme mendili.

Evcil hayvan ürünleri: Felix Junior, Meow ve Thomas kedi maması, Felix Junior, Meow ve Thomas köpek maması, Bella Natura kedi kumu, Silver Rose köpek kumu, Angie Skin kedi yemek kabı, Angie Skin köpek yemek kabı, Naturalove kedi pelüş mandal toka, London köpek yan toka.

Giyim ürünleri: Soket çorap, külotlu çorap, yarım konç çorap, havlu çorap.

Diğer ürünler: Angie Skin yüz yıkama fırçası, Bim ayna, Fod bileklik.

Un: Meram 10 kg un (125 TL)

Nohut: Saban 2,5 kg nohut (45 TL)

Kırmızı mercimek: Saban 2,5 kg kırmızı mercimek (45 TL)

Pilaflık bulgur: Saban 2,5 kg pilavlık bulgur (45 TL)

Kırmızı mercimek: Ekonomik 2,5 kg kırmızı mercimek (35 TL)

Mısır yağı: Sunar 1 lt mısır yağı (169,75 TL)

Pilaflık pirinç: Efsane 5 kg pilavlık pirinç (107,50 TL)

Domates salçası: Tat 1450 g domates salçası (89,50 TL)

Biber salçası: Tat 1500 g biber salçası (119,75 TL)

Haşlanmış kırmızı fasulye: Duru 400 g haşlanmış kırmızı fasulye (14,50 TL)

Haşlanmış börülce: Duru 400 g haşlanmış börülce (14,50 TL)

Makarna çeşitleri: Pastavilla 500 g makarna (14,50 TL), Duru kalem burgu makarna (14,50 TL), Tat şehriye (14,50 TL)

Tavuk bulyon: Knorr 24x10 g tavuk bulyon (34,50 TL)

Sebzeli erişte çeşitleri: Seğmen 100 g domates & biber erişte, Pek. Food 400 g pancarlı erişte, Pasta Veneta 500 g fesleğenli erişte

Ranch sos: Tat 220 g ranch sos (22 TL)

Sarımsak tozu: Arifoğlu sarımsak tozu (17,50 TL)

Soğan tozu: Arifoğlu soğan tozu (17,50 TL)

Beyaz sirke: Yeni Kavaklıdere 2 L beyaz sirke (22 TL)

Baharat çeşitleri: Arifoğlu fesleğen (30 g), Arifoğlu kajun (60 g), Arifoğlu köri (50 g), Arifoğlu karabiber (40 g), Arifoğlu kırmızı pul biber (70 g), Arifoğlu zerdeçal (40 g)

Karışık turşu: Yeni Kavaklıdere 1500 g karışık turşu (38,50 TL)

Salatalık turşusu: Yeni Kavaklıdere 1500 g salatalık turşusu (42,50 TL)

Limon tuzu: Arifoğlu limon tuzu (60 g) (9,75 TL)