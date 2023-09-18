Bilecik'te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi desteğiyle düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu adlı etkinlikte iklim değişikliği konusu gündeme getirildi. Kadınlar bisikletlerini süsleyerek şehir merkezinde tur attılar ve bisikletin doğa ve çevreye olan katkısını vurguladılar. Etkinlik dünya genelinde 200'e yakın şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi desteğiyle düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu adlı etkinlikte bu yıl tüm dünyayı ilgilendiren iklim değişikliği konusuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve trafikte bisiklet kullanımına dair mesajların verildiği etkinlik bu yıl da renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Belediye binası önünde bir araya gelen kadınlar önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinden ilerleyerek, Cumhuriyet meydanına doğru bisiklet sürdüler. Bisikletin doğa ve çevreye olan katkısı sloganlar eşliğinde duyurulurken, şehir merkezinden geçen bisikletlilere, esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Bisiklet turu dünyada 200'e yakın şehirde eş zamanlı yapıldı

Bilecik Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Ayşenur Çelik yapılan etkinlikte amaçlarının iklim krizine dur demek olduğunu belirtti. Bilecik'teki bütün kadın, erkek ve çocuklarla bisiklet turu yaptıklarını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu dünya çapında 200'e yakın şehirde eşzamanlı olarak yapılıyor. Bizim konumuz yaşamda görünür olmak için iklim krizine dur demek için ve ulaşımda bisikletin görünürlüğünü artırmaktır. Etkinlik ile aynı zamanda kadının görünürlüğünü ve toplumdaki temsiliyetini artırmak adına mesajlarımızı iletmektir. Tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Etkinlikte kahkaha yogası yapıldı, katılımcılara elma dağıtıldı

İklim değişikliğine dikkat çeken mesajların olduğu döviz ve pankartları taşıyan kadınlar daha sonra Fizyoterapist Tuğçe Çimen ve Ritim Dans grubu üyeleri eşliğinde kahkaha yogası yaptı. Müzik eşliğinde zumba dansının yapıldığı etkinlikte yaşam egzersizlerinin önemi anlatıldı. Katılımcılara ayva lokumu ile elmanın ikram edildiği etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK