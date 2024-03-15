Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli?
Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Mudanya Belediye Başkan adayı olan Bilal Mevlüt Coşkun hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bilal Mevlüt Coşkun'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BİLAL MEVLÜT COŞKUN KİMDİR?
Bilal Mevlüt Coşkun, Yeniden Refah Partisi Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.