Beşiktaş'ın dünyaca bilinen bir kulüp olduğunu söyleyen Santos, "Beşiktaş kazanılan zaferler ve alınan kupalarla bu ülkenin en büyük takımlarından biri. Dünyada da bilinen bir takım. Çok fazla oyuncu burada oynadı. İstanbul çok güzel bir şehir. Ailemle buraya birkaç kez tatile geldim. Ailem de çok seviyor. İnanılmaz bir kültür var burada. Portekiz'e de benzeyen birçok özelliği var Türk kültürünün. Ülke de harika bir ülke. İyi başarılar kazanmak istiyorum burada." diye konuştu. Peki, Beşiktaş yeni teknik direktörü Santos kim, hangi takımları çalıştırdı?

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SANTOS KİMDİR?

Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos (d. 10 Ekim 1954), Portekizli teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörüdür.

Defans oyuncusu olarak Santos, 1973'te Primeira Liga ekibi Estoril'e katıldı ve sekiz sezonda toplam 161 lig maçına çıktı, iki gol kaydetti. 1979'da Marítimo'ya transfer oldu ve bir sezon sonra Estoril'e geri döndü. 1987'de jübile yaptı ve aynı kulüpte antrenörlüğe başladı.

Antrenörlük kariyerine 1987'de Estoril'de yardımcı antrenör olarak başladı ve bir sezon sonra takımın teknik direktörü oldu. Altı sezon boyunca takımı çalıştırdı ve 1994'te Estrela'nın başına geçti. Burada dört sezon çalıştıktan sonra 1998'de Porto'nun teknik direktörü oldu. Burada 1999'da yerel üçleme yaptı; Portekiz Ligi'ni, Portekiz Kupası'nı ve Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. Ardından 2000 yılında yeniden Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. Beş kupalı Porto kariyerinin ardından, 2001'de Yunanistan ekibi AEK takımını çalıştırdı. Ardından sırasıyla Panathinaikos, Benfica ve PAOK takımlarını çalıştırdı.

Temmuz 2010'da Yunanistan millî takımının başına geçti ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımı yönetti. Eylül 2014'te Portekiz millî takımının teknik direktörü oldu. Burada 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı ve Portekiz'e tarihinin ilk kupasını kazandırdı. Ardından Portekiz'i 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde zafere taşıdı. 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra görevden ayrıldı ve kısa bir süre Polonya millî takımını çalıştırdı. Ocak 2024'te Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

Antrenörlük kariyeri

Yunanistan millî takımı

Santos, 1 Temmuz 2010 tarihinde, uzun süredir görevde olan Otto Rehhagel'in yerine iki yıllık bir anlaşmayla Yunanistan millî takımının yeni teknik direktörü oldu.2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan, Hırvatistan, Letonya, İsrail ve Malta'nın olduğu gruptan lider çıktı ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 16 Haziran 2012'de Rusya'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma ile gruplardan çıktılar ve çeyrek finalde Almanya'ya 4-2'lik skorla elendiler.

Santos, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Yunanistan'ın ilk kez eleme aşamasına ulaştığı turnuvada da takımın başındaydı. Kosta Rika'ya karşı oynanan ve 5-3 kaybedilen penaltı atışlarının başlamasından kısa bir süre önce, hakem Ben Williams tarafından bariz bir muhalefet nedeniyle oyundan atıldı. Kararı stadyumun içindeki bir televizyondan izledi ve yenilgi, sözleşmesinin ertesi gün sona ermesiyle görev süresinin sonu oldu; olay nedeniyle önce sekiz maç men cezası aldı,temyiz üzerine bu ceza altı maça indirildi.

Portekiz millî takım

Santos, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz ile

Santos, Paulo Bento'nun kötü sonuçlar nedeniyle kovulmasının ardından 23 Eylül 2014 tarihinde Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu. Görevdeki ilk maçına, 14 Ekim'de oynanan ve Danimarka'yı 1-0 mağlup ettikleri 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde çıktı. Ardından gruptaki diğer takımları; Ermenistan, Sırbistan ve Arnavutluk'u da yenerek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşamalarında, üç takımla da berabere kaldı ve üst tura yükseldi.[14] Son 16 turunda Hırvatistan'ı 1-0, çeyrek finalde Polonya'yı 6-4 ve yarı finalde de Galler'i 2-0 mağlup eden Santos yönetimindeki Portekiz,[15] finalde ev sahibi Fransa ile eşleşti. Final karşılaşmasında takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sakatlanmasına rağmen, Fransa'yı uzatmalarda Éder'in attığı gol ile turnuvayı kazandı.[16] Böylelikle Santos, Portekiz'e tarihinin ilk kupasını kazandırdı.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika, Rusya ve Yeni Zelanda'lı gruptan lider çıkan Santos'un takımı, yarı finalde Şili'ye 3-0 mağlup oldu. Üçüncülük maçında tekrardan Meksika ile karşılaştılar ve 2-1'lik skorla mağlup edip, bronz madalya kazandılar.

Santos'un 63. doğum günü olan 10 Ekim 2017'de, Portekiz'in başında Estádio da Luz'da İsviçre'yi 2-0 yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerini on maçta dokuz galibiyetle tamamlamasını sağladı.[18] 2018 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında, İspanya ile 3-3'lük skorla berabere kaldı ve topladığı beş puanla üst tura kaldı. Son 16 turunda Uruguay'a 2-1 mağlup oldular ve elendiler.

2018-19 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Santos, 10 Eylül 2018'de İtalya'yı 1-0 mağlup etti. Ardından Polonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve gruplardan lider olarak çıktı. Santos'un öğrencileri, yarı finalde İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. 2019 UEFA Uluslar Ligi finalinde Santos, Hollanda'yı Gonçalo Guedes'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti ve Portekiz'e tarihindeki ikinci kupasını kazandırdı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Belçika'ya tek golle elenen Santos yönetimindeki Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası gruplarında Gana ve Uruguay'ı yenerek üst tura yükseldi. Son 16 turunda İsviçre karşısında Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı, yerine oynayan Gonçalo Ramos hat-trick yaptı ve İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek, 1966'dan bu yana o aşamada bir Dünya Kupası'ndaki en yüksek sayılarını elde ettiler.Çeyrek finalde Fas tarafından elendi. 15 Aralık'ta, savunma taktikleri ve oyun tarzı konusundaki sürekli eleştirilerin ardından görevden alındı.

Polonya millî takımı

24 Ocak 2023'te Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan kısa bir süre sonra takımdan ayrılan Czeslaw Michniewicz'in yerine Polonya'nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı.[27] Tarzı ve oyuncu seçimleri nedeniyle eleştirilen Santos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova ve Arnavutluk'a yenilmesinin ardından taraftarların tepkisini topladıve 13 Eylül 2023'te görevden alındı.

Beşiktaş

7 Ocak 2024 tarihinde Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz. Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır." denildi.