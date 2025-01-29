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Beşiktaş - Twente maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Twente maçı hangi kanalda?
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Son haftaya puan sıralamasında kritik bir konumda giren Beşiktaş, Twente deplasmanından üç puan çıkararak ilk 24'teki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Twente maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği Athletic Bilbao galibiyetiyle play-off yolunda önemli bir adım atan Beşiktaş, son haftada Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında turu garantilemek için galibiyet hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Twente maçı hangi kanalda?

TEMSİLCİLERİMİZ AYNI GÜN SAHADA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de sahaya çıkacak. Temsilcilerimizin mücadeleleri 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00"a başlayacak.

BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı kritik karşılaşma, Hollanda'daki Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca Galatasaray'ın maçı TRT 1'den, Fenerbahçe'nin mücadelesi ise TRT Spor'dan takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ NASIL PLAY-OFF'A KALIR?

Beşiktaş, Twente karşısında galip gelmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunu garantileyecek. Beraberlik durumunda ise diğer takımlardan gelecek sonuçlara göre durumu netleşecek. Siyah-beyazlılar, yenilse bile matematiksel olarak play-off şansını koruyacak.

BEŞİKTAŞ'IN PUAN DURUMU

Avrupa Ligi'nin 7. haftasına 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9 puan toplayarak giren Beşiktaş, 24. sırada bulunuyor. Bu konum, siyah-beyazlıların play-off şansını koruması için hayati önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu şu şekilde:

• Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin

• Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi

• Orta Saha : Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes

• Forvet : Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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