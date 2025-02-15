Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Beşiktaş Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR ÖZET

Beşiktaş Trabzonspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.