Beşiktaş - Tofaş Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - TOFAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

20 Ocak 2024 tarihinde Tofaş ile Beşiktaş Emlakjet arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 18:00'dir. Karşılaşma, Bursa'daki Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.