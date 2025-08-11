Siyah-beyazlı ekip, ilk maçtaki güçlü performansını evinde de sürdürerek Avrupa'da bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman? Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rövanş maçı 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de, Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İlk maçın avantajlı galibiyetiyle İstanbul'a dönülecek; siyah-beyazlılar taraftar desteğiyle turu geçmenin planını yapıyor.