Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçta deplasmanda etkileyici bir performans sergileyen Beşiktaş, bu kez İstanbul'da turu garantilemeye çalışacak. Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçtaki güçlü performansını evinde de sürdürerek Avrupa'da bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman? Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rövanş maçı 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de, Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İlk maçın avantajlı galibiyetiyle İstanbul'a dönülecek; siyah-beyazlılar taraftar desteğiyle turu geçmenin planını yapıyor.

