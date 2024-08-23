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Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maç programı

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Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maç programı!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmaların rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş- Lugano rövanş maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ- LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Lugano rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ise henüz belli olmadı.

Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maç programı

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.

55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.

65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.

77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.

UEFA PLAY-OFF TURU MAÇ SONUÇLARI

Play-off ilk turunda alınan sonuçlar şöyle:

  • Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 3-3
  • PAOK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 4-0
  • Viktoria Plzen (Çekya)-Hearts (İskoçya): 1-0
  • Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 0-1
  • RFS (Letonya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
  • LASK (Avusturya) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1
  • Ludogorest (Bulgaristan)-Petrocub (Moldova): 4-0
  • Maccabi Tel Aviv (İsrail)-TSC (Sırbistan): 3-0
  • Dinamo Minsk (Belarus)-Anderlecht (Belçika): 0-1
  • Jagiellonia (Polonya)-Ajax (Hollanda): 1-4
  • Ferencvaros (Macaristan)-Borac (Bosna Hersek): 0-0
  • Braga (Portekiz)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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