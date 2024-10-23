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Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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Beşiktaş maçı ne zaman? Futbolseverlerin merakla beklediği Lyon - Beşiktaş maçının tarihi ve yayın detayları belli oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı konusu ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, grubun üçüncü maçında güçlü Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, hem grup sıralamasını doğrudan etkileyecek hem de Beşiktaş'ın Avrupa yolundaki hedefleri açısından belirleyici olacak. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?

LYON- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lyon-Beşiktaş karşılaşması, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

24 Ekim Lyon - Beşiktaş

6 Kasım Beşiktaş - Malmö

28 Kasım Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Twente - Beşiktaş

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