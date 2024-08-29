Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

BJK Lugano maç özeti! Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Lugano maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Lugano maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Beşiktaş Lugano özet videosu haberimizde...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ LUGANO ÖZET

Beşiktaş Lugano maç özetini maçın ardından TV 8,5 kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Beşiktaş Lugano maç özeti linki üzerinden Beşiktaş Lugano özetine ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LUGANO ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Lugano maçı 5-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Lugano maçı 29 Ağustos 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Lugano maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.