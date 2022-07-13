Beşiktaş kimleri transfer etti? 2022 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER! - Haberler

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Beşiktaş kimleri transfer etti? 2022 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!

Haberler.com - Gündem

2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Beşiktaş kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Beşiktaş kimleri transfer etti? İşte, 2022 BJK transferleri ve gelen, gide futbolcular!

2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Beşiktaş kimleri transfer etti merak etti. Peki, BJK transferleri kimler? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Gedson Fernandes

Romain Saiss

Cenk Tosun

Jackson Muleka

Wout Weghorst

Gidenler

Larin

Kerem Kafalat

Güven Yalçın

Alex Teixeira

Domogaj Vida

Adem Ljajic

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Mehmet Topal

Fabrice N'Sakala

Jeremain Lens

Douglas

Pjanic

Can Bozdoğan

Michy Batshuayi

Kiralıktan dönenler

Salih Uçan

Kartal Yılmaz

Tyler Boyd

Ajdin Hasic

Atakan Üner

Abdullah Aydın

Ahmet Gülay

Bilal Ceylan

Utku Yuvakuran

Atamer Bilgin

Oğuzhan Akgün

Alpay Çelebi

Erdoğan Kaya

Halil Duman

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Haberler

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