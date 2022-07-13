Beşiktaş kimleri transfer etti? 2022 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!

2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Beşiktaş kimleri transfer etti merak etti. Peki, BJK transferleri kimler? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?