Beşiktaş kimleri transfer etti? 2022 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!
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2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Beşiktaş kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Beşiktaş kimleri transfer etti? İşte, 2022 BJK transferleri ve gelen, gide futbolcular!
2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Beşiktaş kimleri transfer etti merak etti. Peki, BJK transferleri kimler? İşte, detaylar…
BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Gedson Fernandes
Romain Saiss
Cenk Tosun
Jackson Muleka
Wout Weghorst
Gidenler
Larin
Kerem Kafalat
Güven Yalçın
Alex Teixeira
Domogaj Vida
Adem Ljajic
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Mehmet Topal
Fabrice N'Sakala
Jeremain Lens
Douglas
Pjanic
Can Bozdoğan
Michy Batshuayi
Kiralıktan dönenler
Salih Uçan
Kartal Yılmaz
Tyler Boyd
Ajdin Hasic
Atakan Üner
Abdullah Aydın
Ahmet Gülay
Bilal Ceylan
Utku Yuvakuran
Atamer Bilgin
Oğuzhan Akgün
Alpay Çelebi
Erdoğan Kaya
Halil Duman