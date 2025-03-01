Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Beşiktaş Kayserispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR ÖZET

Beşiktaş Kayserispor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Kayserispor maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Kayserispor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.