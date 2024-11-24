Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş ve Göztepe arasında oynanan heyecan dolu maçın sonucu futbol severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Karşılaşma boyunca atılan goller, oyuncuların performansları ve maçın genel seyri, izleyenler tarafından dikkatle izlendi. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu maçta, her iki takım da galip gelmek için büyük bir çaba harcadı. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Göztepe geniş maç özeti! Beşiktaş-Göztepe maçında golleri kim attı? Detaylar haberimizde...

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Emirhan, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç sonucu: Beşiktaş 2-4 Göztepe

90+1 GOOOLLL! Beşiktaş 2-4 Göztepe (Romulo)

90' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

84' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Heliton'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

83' Hızlı hücumda ceza sahası sol çarprazda rakibi Masuaku'yu geçen Fofana, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Yakın köşeye şut çekerek topu ağlarla buluşturdu.

82' GOOOLLL! Beşiktaş 2-3 Göztepe (Datro Fofana)

72' Göztepe'de Juan ve Matsuki yerine Fofana ile Tijanic oyuna dahil oldu.

70' Matsuki'nin ceza sahası sağından çektiği şut Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti. Göztepe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

69' Rashica'nın sağ kanattan ön direğe açtığı ortada kaleci Lis topa Rafa Silva'dan önce müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

68' Göztepe, üst üste ataklar gerçekleştirdi.

64' Svensson, kendi yarı alanının solunda Juan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Beşiktaş'ta Musrati ve Emirhan Topçu oyundan alındı. Yerlerine Ndour ve Immobile oyuna dahil oldu.

57' Göztepe'de Ogün sağ kanattan harika taşıyarak ceza sahasında bulunan Romulo'ya pas vermek istedi fakat savunmada Paulista harika bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

54' Rafa Silva merkezden topu taşıyarak ceza sahasının sağında bulunan Rashica'ya yerden pas verdi. Rashica'nın sağ ayak üstüyle vurduğu şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 2-2 Göztepe

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

43' Göztepe'de Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.

42' Al Musrati'nin sağ kanattan arka direğe açtığı ortada Masuaku gelişine sol ayağıyla bir şut denedi top yandan dışarı çıktı.

41' Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşuyla oyun yeniden hareketlendi.

40' Solet'in tedavisi için hakem Alper Akarsu, sahaya sağlık ekiplerini davet etti.

39' Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Musrati Solet'ten önce araya girerek topa müdahale etti ve kornere gönderdi. Pozisyonun ardından Göztepe oyuncuları Solet'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazlarında bulundu.

38' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %65-%35 Göztepe topa hakim.

33' Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

32' GOOOLLL! Beşiktaş 2-2 Göztepe (Taha Altıkardeş)

31' TEHLİKELİ ŞUT! Göztepe'nin ceza sahası solundan içeriye uzun kullanılan taç atışında Taha gelişine harika bir şut çekti. Kaleci Mert harika uzandı ve topu kornere gönderdi.

27' OFSAYT! Rafa Silva, sağ kanatta Bokele'den topu çalarak eksik yakaladıkları savunmaya karşı topu sağ kanattan sürdü. Ceza sahasına koşu yapan Semih'e yerden pasını verdi. Semiih, penaltı noktasının solundan şutunu çekti meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23' Kullanılan kornerde yayın solundan gelişine bir şut çeken Massuaku'nun şutunu kaleci Lis harika çeldi.

15' Juan, sol kanattan topu taşıyarak yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

13' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Bokele kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Göztepe

12' Solet, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Uduokhai topa müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.

11' Beşiktaş'ta Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak hücum kaleye koşu yapana Semih Kılıçsoy'a derin top attı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen kaleci Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı. Sonrasında top ağlarla buluştu.

10' GOOOLLL! Beşiktaş 2-0 Göztepe

4' Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada Semih Kılıçsoy penaltı noktasının solunda harika bir yarım vole vurarak topu ağlarla buluşturdu.

3' GOOOLLL! Beşiktaş 1-0 Göztepe (Semih Kılıçsoy)

2' Romulo'nun yay sağından sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Beşiktaş aut kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI GOLLERİ İZLE