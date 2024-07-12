BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ | Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.