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BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ | Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

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Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır? Süper Kupa maçı için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Futbolseverler, biletlerin nasıl ve nereden alınacağını merak ediyor. Süper Kupa maç biletlerinin satışa çıkması, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ | Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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