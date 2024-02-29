Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi ve tarihi belli oldu. Derbi, futbolseverlerin heyecanla bekleyeceği bir tarihte gerçekleşecek. Pazar günü oynanacak olan derbi öncesi taraftarlar maçın hakemini araştırıyor. Hakem ataması da merakla beklenen diğer konuydu ve sonunda açıklandı.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman? Süper Lig'in 28'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman?
BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?
Süper Lig'in 28'inci haftasında derbinin hameki belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
YARIN
- Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
CUMARTESİ
- MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
- Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
- Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk
- BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
- Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
- Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu