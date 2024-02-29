Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman? Süper Lig'in 28'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Süper Lig'in 28'inci haftasında derbinin hameki belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

YARIN

Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler

PAZARTESİ