Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Fenerbahçe maç özetini maçtan sonraBein Sports patformlarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, sezonun en çok konuşulacak karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverleri ekran başına toplayacak olan bu dev mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki platformlar üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın seçeneği

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesini doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma, haftanın en çok merak edilen mücadelesi olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Derbi heyecanı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Bein Sports ekranlarında özel yayınlar, maç önü analizleri, taktik değerlendirmeleri ve canlı bağlantılarla dolu kapsamlı bir yayın futbolseverlerle buluşacak.

DERBİNİN OYNANACAĞI STADYUM VE ATMOSFER

Bu dev mücadele, İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması ve unutulmaz bir atmosferin yaşanması bekleniyor.

DERBİ NASIL VE NEREDEN İZLENEBİLİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin Bein Sports aboneliği bulunması gerekiyor. Aboneler, maçı Bein Connect platformu üzerinden şifresiz şekilde izleme fırsatına sahip olacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı henüz sona ermedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Fenerbahçe11'i: