Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hakemi kim, Ali Yılmaz kimdir?

Ali Yılmaz, Türk hakemliği içinde disiplinli yönetimi ve VAR kararlarındaki titizliğiyle biliniyor. Son yıllarda Süper Lig'in önemli karşılaşmalarında görev alarak dikkat çeken Yılmaz, özellikle derbilerde gösterdiği sakin tavır ve doğru pozisyon alma becerisiyle öne çıkıyor. Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde de zorlu bir atmosferde görev yapan hakem, maç boyunca verdiği kararlarla sık sık gündeme geldi.

ALİ YILMAZ KİMDİR?

1 Ocak 1994'te Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde doğan Ali Yılmaz, 2013 yılında hakemliğe adım attı. Disiplinli yönetimi ve fiziksel performansıyla kısa sürede üst klasman hakemliğine yükselen Yılmaz, Gaziantep bölgesini temsilen Süper Lig'de görev yapıyor.

TFF kayıtlarına göre Lisans No: 29741 olan Yılmaz, "Üst Klasman Hakemi" statüsünde yer alıyor.

ALİ YILMAZ İSTATİSTİKLERİ

Ali Yılmaz, yönettiği maçlarda ortalama 4,8 sarı kart ve 0,2 kırmızı kart göstererek oyunun kontrolünü sıkı tutan bir hakem profili çiziyor.

Disiplinli kararları, VAR kullanımı konusundaki hassasiyeti ve pozisyonlara yakınlığı ile tanınıyor.

Son olarak 17 Eylül'deki Fatih Karagümrük – Başakşehir maçında 5 sarı kart çıkarmış ve maçın genelinde dengeli yönetimiyle beğeni toplamıştı.