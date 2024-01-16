Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN
Beşiktaş - Eyüpspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.