2022 Katar Dünya Kupası arasında süper lig kulüplerinin hazırlıkları sürüyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş hazırlık maçında Charleroi ile karşılaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Charleroi canlı izleme linki var mı? Beşiktaş - Charleroi maçı şifresiz izleniyor mu? Beşiktaş - Charleroi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Charleroi hangi kanalda? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Charleroi canlı izlemelinki var mı? Beşiktaş - Charleroi maçı şifresiz izleniyor mu? Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 8 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Charleroi ile oynayacağı hazırlık karşılaşması S Sport ve S Sport ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMP KADROSU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şu şekilde;

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy."

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI S SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.