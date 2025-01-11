Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri...

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş-Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş-Bodrumspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Bodrumspor maçı hakemi kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Beşiktaş-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Bodrumspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Beşiktaş-Bodrumspor maçı, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR CANLI İZLE!