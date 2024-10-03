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Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?
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Tüpraş Stadı'nda oynanacak ikinci hafta karşılaşması, saat 22.00'de başlayacak. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte puan durumu:

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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