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Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş ve Athletic Bilbao arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı ve 28. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, grupta play-off aşamasına katılabilmek için bu kritik maçtan mutlaka puan çıkarmak zorunda. Athletic Bilbao ise 6 maçta 5 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu önemli karşılaşma, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de ilk resmi maçı olacak. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TSİ ile 18:30'da başlayacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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