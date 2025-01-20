Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı ve 28. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, grupta play-off aşamasına katılabilmek için bu kritik maçtan mutlaka puan çıkarmak zorunda. Athletic Bilbao ise 6 maçta 5 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu önemli karşılaşma, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de ilk resmi maçı olacak. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TSİ ile 18:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.