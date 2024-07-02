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Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

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Beşiktaş'ın, Anderson Talisca transferi hakkında merak edilenler araştırılıyor. Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olup olmadığı ve bu konuda son gelişmeler, futbolseverlerin merak konusu oldu. Süper Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurarak mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer etmek için bir kez daha harekete geçti. Talisca'nın bonservis bedeli olarak Al-Nassr'ın 13 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın da eski futbolcusunu yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi. Peki, Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

BEŞİKTAŞ, ANDERSON TALISCA'YI ALDI MI?

Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor.

Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

TALISCA BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Hürriyet'in haberine göre, Talisca'nın takımda kalması için fazla da uğraş vermeyen Al Nassr'ın yıldız futbolcuya 13 milyon euro değer biçtiği ve Beşiktaş'ın da bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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