BES ile İkinci Emeklilik Maaşı Fırsatı: Prim Şartları ve Avantajlar

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekli, sosyal güvenlik sistemindeki uzun prim günü şartları nedeniyle alternatif emeklilik yolları arıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi, SGK kapsamındaki zorunlu sigortanın yanında gönüllülük esasına dayalı ikinci bir emeklilik modeli sunuyor. Bu sistem sayesinde katılımcılar, devlet katkısı ve vergi avantajlarıyla birikimlerini artırarak ek gelir güvencesi sağlayabiliyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, SGK'daki mevcut prim şartları ile BES'teki emeklilik kriterlerini karşılaştırarak açıklamalarda bulundu. Bayram, 1999-2008 yılları arasında sigortalı olan erkeklerin 7.000 gün, 2008 sonrasında sigortalı olan erkeklerin 7.200 gün, Bağ-Kur'luların ise 9.000 gün prim yatırması gerektiğini hatırlattı. BES'in daha esnek bir yapı sunduğunu vurgulayan Bayram, sistemin hem aktif çalışanlara hem de SGK'dan emekli olmuş kişilere açık olduğunu belirtti.

BES'te emeklilik hakkı kazanmak için en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Ekonomist Muhammet Bayram, bu süreçte 3.600 gün prim ödemesinin ikinci bir emeklilik maaşı almak için yeterli olduğunu ifade etti. Bu durum, özellikle uzun yıllar SGK prim ödemek istemeyen veya emeklilik yaşını beklemek istemeyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi