Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı? Türkiye futbolunda heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi, A Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan kaleci Berke Özer'in kampı terk ettiği yönündeki haberler gündemi salladı. Peki, Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, izinsiz mi ayrıldı? Berke Özer kamptan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI MI?

2025 sonbaharında, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan maçı için hazırlıkları sürerken, kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı: milli kaleci Berke Özer, aday kadrodan çıkarıldı. TFF, resmi açıklamada bu kararın alınmasının ardından "kamptan kendi isteğiyle ayrıldı" ifadesine yer verdi.

Bu gelişme, "Berke Özer kampı terk etti mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Kamuoyundaki tartışmalara göre, milli takım kampında olması beklenirken kadrodan çıkarılması — resmi açıklama ile birlikte — bu şüpheyi güçlendirdi.

BERKE ÖZER KAMPTAN İZİNSİZ Mİ AYRILDI?

Verilen bilgiler ışığında, evet — TFF'nin açıklamasına göre izinsiz şekilde kampı terk ettiği söz konusu. Federasyon tarafından yapılan duyuruda, Berke Özer'in teknik ve idari kadrodan izin almadan kamptan ayrıldığı belirtildi.

Bu ifade, normalde milli takım kampında uyulması gereken disiplin kurallarına aykırı bir davranış olarak yorumlanabilir. İzinsiz ayrılma, milli takım için ciddi bir sorun olarak algılanır ve profesyonel sorumluluk açısından incelenmesi gereken bir durumdur.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

Resmi kaynaklara göre, Berke Özer kendi isteğiyle, teknik ve idari kadrodan izin almadan kampı terk etti. Bu açıklama, oyuncunun kendi kararını verdiğini, ancak bu kararı kamp yönetimiyle koordine etmediğini gösteriyor.

Ancak, haberlere dayanarak değerlendirebileceğimiz bazı etkenler de var:

Sakatlık & performans durumu: Bazı kaynaklarda, Berke Özer'in kamp sırasında hafif sakatlık yaşadığı ve bunun idmana katılımını etkilediği bilgisi yer aldı. Örneğin, kamp çalışmalarında yer alamadığı günler oldu.

Kulüp & transfer baskısı: Berke Özer'in mevcut kulübü Eyüpspor ile transfer söylentileri de gündemdeydi. Oyuncunun transfer gündemi, milli takım sürecinde stres yaratmış olabilir.

Disiplin / iletişim eksikliği: İzinsiz ayrılma ifadesi, kamp yönetimi ile oyuncu arasında görüş ayrılığı ya da iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini düşündürüyor.

Profesyonel tercihler: Oyuncunun kamp sürecinde yaşadığı motivasyon ya da kariyer hedefleri (örneğin kulüpsel planlar) de rol oynamış olabilir.

Bu etmenlerin hiçbiri kesin bilgi niteliğinde değildir; yalnızca kamuoyuna yansıyan haberlere dayanıyor.