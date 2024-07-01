Berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni uygulama ne? Yeni karar ne?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Peki, Berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni uygulama ne?

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDAKİ YENİ UYGULAMA NE?

Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı ifade edildi.

YENİ KARAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.