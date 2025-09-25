Berat Luş kimdir? Berat Luş kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Futbol dünyası, genç yeteneklerin sahneye çıkışıyla her geçen gün daha da heyecan verici hale geliyor. Son yıllarda özellikle Türkiye'de genç oyuncuların sahadaki performansları, hem kulüplerin hem de taraftarların ilgisini çekiyor. Bu isimlerden biri de Berat Luş. 18 yaşında olmasına rağmen profesyonel futbol sahnesinde adından söz ettiren Luş, hem Galatasaray'da hem de kiralık olarak forma giydiği Esenler Erok spor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Berat Luş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kariyerinde hangi dönüm noktaları var? İşte detaylar...

BERAT LUŞ KİMDİR?

Berat Luş, 20 Nisan 2007 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Arnavut kökenli olan Luş'un kökenleri, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine dayanmaktadır. Futbola olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış ve kısa sürede yetenekleriyle öne çıkmıştır. Genç yaşına rağmen profesyonel futbol sahnesinde hızlı bir yükseliş sergileyen Luş, Türkiye'nin genç milli takımlarında da forma giymiştir.

BERAT LUŞ KAÇ YAŞINDA?

20 Nisan 2007 doğumlu olan Berat Luş, 2025 itibarıyla 18 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel kariyerinde önemli adımlar atan Luş, hem Süper Lig'de hem de Trendyol 1. Lig'de sahaya çıkmıştır.

BERAT LUŞ NERELİ?

Berat Luş, İstanbul, Fatih doğumludur. Ailesi Arnavut kökenli olup, 1980'li yıllarda Türkiye'ye taşınmıştır. Futbola olan ilgisi İstanbul'da başlamış ve şehrin genç akademilerinde yeteneklerini geliştirmiştir.

BERAT LUŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berat Luş, profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlamıştır. 8 Kasım 2024'te Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Luş, ilk maçına 22 Aralık 2024'te Süper Lig'de Kayseri spor karşısında çıkmıştır. Maçta yedek oyuncu olarak forma giymiş ve takımının 5-1'lik galibiyetinde sahadaki ilk adımını atmıştır.

2025 yılında ise kariyerine bir kiralık transfer ile devam eden Luş, Esenler Erok spor forması giymektedir. 27 Temmuz 2025 tarihinde 1 yıllık kiralık sözleşme ile Esenler Erok spor'a transfer olmuş ve Trendyol 1. Lig'de kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

BERAT LUŞ FORMA NUMARASI KAÇTIR?

Berat Luş'un kulüp seviyesindeki forma numarası, kulüp kadrolarına göre değişiklik gösterebilse de, Esenler Erok spor'daki performansında kanat oyuncusu olarak dikkat çekmektedir. Resmi maçlarda genellikle genç yetenekler için belirlenen numaralarla sahaya çıkmaktadır.

BERAT LUŞ VE SÜLEYMAN LUŞ KARDEŞ Mİ?

Berat Luş'un özel yaşamı ve ailesi, futbolseverler tarafından merak edilmektedir. Berat Luş'un ailesi Arnavut kökenli olup, Türkiye'de futbola yönelmiş bir aile ortamında yetişmiştir. Şu an için Süleyman Luş ile kardeş olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak genç futbolcu, ailesinin desteklediği bir spor kariyerine sahip olduğu biliniyor.

BERAT LUŞ'UN ERKEN DÖNEMİ VE ALTYAPI KARİYERİ

Berat Luş'un futbol yolculuğu, İstanbul'un yerel kulüplerinden Güngören Atletik Spor ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray altyapılarında başlamıştır.

2016–2018: Güngören Atletik Spor

2018–2019: Galatasaray

2019–2020: Güngören Atletik Spor

2020–2024: Galatasaray

Bu süreç, genç oyuncunun disiplinli bir şekilde gelişmesini ve yeteneklerini sahada göstermesini sağlamıştır.