Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin grubuna 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzine 1.31 TL, otogaza 0.49 TL zam geldi.