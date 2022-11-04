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Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları!

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Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL?

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 4 Kasım 2022 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin grubuna 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzine 1.31 TL, otogaza 0.49 TL zam geldi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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