Benzine zam var mı? 29-30 Ocak güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 29-30 Ocak 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 29-30 Ocak 2024 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

BENZİN NE KADAR?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.