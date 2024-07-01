Benzine motorine ÖTV zammı ne zaman? Akaryakıta ne kadar ÖTV zammı gelecek?

Benzine motorine ÖTV zammı ne zaman? 3 Temmuz'da açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte ÖTV zamları da belli olacak. Peki,Akaryakıta ne kadar ÖTV zammı gelecek? Detaylar...

BENZİNE MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELECEK Mİ?

Bu hafta içerisinde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, oto gaza 1 lira 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ÖTV TUTARLARI ARTACAK

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE'nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI ZAMLANACAK

ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Oto gaz grubunda ise 1.80 lira artış olacak.