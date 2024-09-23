Benfica teknik direktörü kim? Portekiz devi Benfica, sezona istediği gibi başlayamamasının ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, hedeflerine yeniden ulaşabilmek için tecrübeli bir ismi göreve getirdi. Peki, Benfica teknik direktörü kim? Benfica'nın hocası kim, kim çalıştırıyor? İşte detaylar haberimizde...

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Benfica, sezonun ilk haftalarında aldığı olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırdı. Ligde yaşanan puan kayıpları, taraftarların tepkisine yol açarken, kulüp yönetimi bu durumu çözmek için hızlı bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre, daha önce de takımı başarıyla çalıştıran Bruno Lage, yeniden Benfica'nın başına getirildi. Lage, Lizbon ekibiyle iki sezonluk bir sözleşme imzaladı.

Portekizli çalıştırıcı, 2018-2020 yılları arasında da Benfica'yı çalıştırmış ve bu süreçte kulübe bir lig şampiyonluğu kazandırmıştı. Yeni dönemde taraftarları yeniden kazanacak bir futbol oynamak istediğini belirten Lage, Benfica'nın oyununu daha ofansif ve dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

BRUNO LAGE KİMDİR?

Bruno Miguel Silva do Nascimento ya da tanınan adıyla Bruno Lage, Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Sağ kanat pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.