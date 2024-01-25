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BEDELLİ ASKERLİK 2024 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ve MSB bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik yerleri adaylar arasındaki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Bedelli askerlik e-devlet sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar görev yerlerini keşfedecek ve sevk tarihlerini öğrenmek üzere beklemeye geçecekler. Bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Sevk tarihleri ise yine bakanlık tarafından duyurulacak ve adaylar bu bilgileri e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekler. MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Bedelli askerlik e-devlet sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK 2024 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, askerlik celp ve sevk bilgilerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden ya da yerel askerlik şubelerinden bilgi alabilecekler. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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