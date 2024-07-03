BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Temmuz-Aralık döneminde askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmek isteyenler için ücretler, memur zammının ardından yeniden güncellenecek. Memur zammı ile değişen ücretler arasında yer alan bedelli askerlik ücreti, Ocak-Haziran döneminde 182 bin 609 lira olarak uygulanmıştı. Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

BEDELLİ ASKERLİ 2024 NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verileri ışığında hesaplanan memur aylık katsayısı bedelli askerlik yapmak isteyen milyonlarca genci de yakından ilgilendiriyor. Yapılan güncel hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti 217 bin 851 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.