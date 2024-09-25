BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı?

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününde, kurumun denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri adeta takı yarışına girdi. Saatler süren takı merasiminde bazı misafirlerin 10 bin dolarlık takı takıldığı iddia edildi. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda MHP'li yönetici de misafirler arasındaydı. BDDK BaşkanYardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı?

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI DÜĞÜNÜNDE NE KADAR TAKI TAKILDI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetimi altındaki banka ve özel finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Düğüne gelen davetliler adeta takı yarışına girdi.

BirGün gazetesinden Timur Soykan'ın haberine göre, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, 19 Eylül'de İstanbul Şişli'deki 5 yıldızlık Radisson Blu Hotel'de gerçekleşen düğününe tüm bankalar, factoring şirketleri, ödeme kuruşları, varlık yönetim şirketleri tarafından onlarca çelenk gönderildi. Görkemli düğünde davetliler arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve finans sektörü dışında çok sayıda MHP'li yöneticinin ve eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun da olduğu öğrenildi.

Saatler süren takı merasiminde banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik ederek takılarını kutulara bıraktılar. Düğünde takı kutularının defalarca doldurulup boşaltıldığı fark edildi. Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı konuşuldu.

Dr. Mustafa Aydın

BDDK BAŞKAN YARDIMCISII KİMDİR?

Mustafa Aydın, Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği`nden 2000 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 2001 yılında TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü`nde Araştırmacı olarak başladı. 2003-2005 yılları arasında Türk Telekom Genel Müdürlüğü`nde Telekomünikasyon Mühendisi olarak devam etti. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2005 yılından itibaren kariyerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) devam ederek BDDK faaliyetleri kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerine ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarında bulundu, yerinde denetimlerde görev aldı ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi çalışmalarını yürüttü. Mustafa Aydın, 2017-2019 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde bulunan Temple Üniversitesinin "Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Siber Güvenlik" bölümünü 4.0 not ortalaması ile okul birincisi olarak tamamlayarak ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Eğitim süresince Temple Üniversitesi Bilgi Güvenliği departmanında görev alarak yurtdışı deneyimi kazandı. Yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sunumlar yapan ve çeşitli akademik yayınları olan Mustafa Aydın Uluslararası Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) ve Uluslararası Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM) sınavlarını da başarıyla vermiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde Bilişim Sistemleri Bölümünde doktora tezi çalışmalarına devam eden Mustafa Aydın BDDK'da Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor.