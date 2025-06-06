Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur, metro ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2025 yılı Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Peki, bu uygulama hangi tarihler arasında geçerli olacak ve hangi ulaşım araçlarını kapsıyor? İşte "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2025 Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik olarak toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netlik kazandı.

MARMARAY, METRO, OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Uygulamaya göre, 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu tarihler arasında bayram boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım, şehirlerarası değil; kent içi hatları kapsıyor.

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabileceğiniz araçlar arasında şunlar yer alıyor:

Marmaray (İstanbul)

(İstanbul) Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Belediye otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşım araçları (İETT, EGO, ESHOT vb.)