Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda kütüphaneler çalışıyor mu?

Bayramda kütüphaneler açık mı ve bayramda kütüphaneler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda kütüphaneler çalışıyor mu?