Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda kütüphaneler çalışıyor mu?
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Bayramda kütüphaneler açık mı ve bayramda kütüphaneler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda kütüphaneler çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda kütüphaneler açık mı merak edildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi
BAYRAMDA KÜTÜPHANELER AÇIK MI ?
Kütüphanelerresmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.