BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı köprü ve otoyolların bayram süresince ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar merakla bekleniyor. "Bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz mi?", "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi bayramda ücretli mi?", "Osmangazi Köprüsü bayramda ücret alıyor mu?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2025? Hangi yollar ücretsiz olacak, hangileri ücretli kalacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı'na özel köprü ve otoyol geçiş bilgileri…

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karar doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

KÖPRÜLER NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz geçiş uygulaması, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar devam edecek.