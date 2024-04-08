Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı?

Türkiye'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Bu tatil süresince hangi iş yerlerinin açık veya kapalı olacağı ise merak ediliyor. Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczane, noter, kargo firmaları çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

8-9 Nisan 2024 tarihleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi için idari izin kapsamına alındı. Pazartesi günü olan 8 Nisan'da, özel bankalar vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Ancak 9 Nisan Salı günü, arefe günü olması sebebiyle bankalar yarım gün açık olacak ve öğleden sonra kapanacak.

Ramazan Bayramı tatiline yönelik, 8-9 Nisan 2024 tarihleri idari izin sürecine dahil edildi. Pazartesi günü, yani 8 Nisan'da, özel bankalar halka hizmet vermeye devam edecek. Ancak Salı günü, yani 9 Nisan'da arefe günü olduğu için bankalar yarım gün açık kalacak ve öğleden sonra kapalı olacak.

Öncesi Ramazan Bayramı tatili için 8-9 Nisan 2024 tarihleri, idari izin kararıyla belirlendi. Pazartesi günü, yani 8 Nisan'da, özel bankalar halkın hizmetinde olacak. Salı günü ise arefe günü olduğundan, bankalar yarım gün faaliyet gösterecek ve öğleden sonra kapanacak.

KARGO FİRMALARI BAYRAMDA ÇALIŞACAK MI?

Bayram öncesi alışverişlerinde kargo firmaları özel olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden, mesai devam edecek. Özellikle bayram alışverişlerinde kargo firmalarını tercih edenler, 10 Nisan Çarşamba gününden önce teslimat olup olmayacağını ilgili kargo firmasının müşteri hizmetlerinden öğrenebilirler. Kargo firmaları pazartesi ve salı günü açık olacak, böylece alıcılar işlemlerini tamamlayabilecekler.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler, kamu kurumu olmadığından Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecekler. Salı günü ise arefe günü olduğundan eczaneler yarım gün açık olacaklar. Bayram tatili boyunca ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecekler. Nöbetçi eczanelerin hangileri olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Bu şekilde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları zaman nöbetçi eczaneleri kolayca bulabilirler.

NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili süresi boyunca noterler kapalı olacak. Alım ve satım işlemi yapacaklar için 8-9 Nisan tarihinde noterlerin çalışma durumu netlik kazandı. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için çalışma durumları benzerlik gösteriyor. Noterler 8 Nisan Pazartesi günü açık olurken Salı günü yarım gün açık olacak.

BORSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Dolayısıyla, yarın hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, 9 Nisan Salı günü borsa 13.00'a kadar açık olacak, bu saatten sonra kapanacak. Ramazan Bayramı süresince ise borsa kapalı olacak. Bu bilgiler doğrultusunda yatırımcılar işlemlerini planlayabilirler.