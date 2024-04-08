Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Bu tatil süresince hangi iş yerlerinin açık veya kapalı olacağı ise merak ediliyor. Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczane, noter, kargo firmaları çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

8-9 Nisan 2024 tarihleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi için idari izin kapsamına alındı. Pazartesi günü olan 8 Nisan'da, özel bankalar vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Ancak 9 Nisan Salı günü, arefe günü olması sebebiyle bankalar yarım gün açık olacak ve öğleden sonra kapanacak.

Ramazan Bayramı tatiline yönelik, 8-9 Nisan 2024 tarihleri idari izin sürecine dahil edildi. Pazartesi günü, yani 8 Nisan'da, özel bankalar halka hizmet vermeye devam edecek. Ancak Salı günü, yani 9 Nisan'da arefe günü olduğu için bankalar yarım gün açık kalacak ve öğleden sonra kapalı olacak.

Öncesi Ramazan Bayramı tatili için 8-9 Nisan 2024 tarihleri, idari izin kararıyla belirlendi. Pazartesi günü, yani 8 Nisan'da, özel bankalar halkın hizmetinde olacak. Salı günü ise arefe günü olduğundan, bankalar yarım gün faaliyet gösterecek ve öğleden sonra kapanacak.

Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı?

KARGO FİRMALARI BAYRAMDA ÇALIŞACAK MI?

Bayram öncesi alışverişlerinde kargo firmaları özel olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden, mesai devam edecek. Özellikle bayram alışverişlerinde kargo firmalarını tercih edenler, 10 Nisan Çarşamba gününden önce teslimat olup olmayacağını ilgili kargo firmasının müşteri hizmetlerinden öğrenebilirler. Kargo firmaları pazartesi ve salı günü açık olacak, böylece alıcılar işlemlerini tamamlayabilecekler.

Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler, kamu kurumu olmadığından Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecekler. Salı günü ise arefe günü olduğundan eczaneler yarım gün açık olacaklar. Bayram tatili boyunca ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecekler. Nöbetçi eczanelerin hangileri olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Bu şekilde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları zaman nöbetçi eczaneleri kolayca bulabilirler.

Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı?

NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili süresi boyunca noterler kapalı olacak. Alım ve satım işlemi yapacaklar için 8-9 Nisan tarihinde noterlerin çalışma durumu netlik kazandı. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için çalışma durumları benzerlik gösteriyor. Noterler 8 Nisan Pazartesi günü açık olurken Salı günü yarım gün açık olacak.

BORSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Dolayısıyla, yarın hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, 9 Nisan Salı günü borsa 13.00'a kadar açık olacak, bu saatten sonra kapanacak. Ramazan Bayramı süresince ise borsa kapalı olacak. Bu bilgiler doğrultusunda yatırımcılar işlemlerini planlayabilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ramazan Bayram Noter Banka Gündem Sağlık Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title