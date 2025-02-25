Bayram ikramiyesi ne kadar 2025? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Önceki yıl 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında zamlanması bekleniyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte, 2025 bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve detaylar!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yapacaklarını belirtmişti. Ancak, "Şu an rakam söylemek için erken" diyen Bakan Işıkhan, konunun netleşmediğine dikkat çekmişti. 2024 yılında bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için en az %15 - %50 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Olası zam oranlarına göre 2025 emekli bayram ikramiyesi tahminleri şu şekilde:

%15 Zamlı Bayram İkramiyesi: 3.450 TL

%20 Zamlı Bayram İkramiyesi: 3.600 TL

%25 Zamlı Bayram İkramiyesi: 3.750 TL

%30 Zamlı Bayram İkramiyesi: 3.900 TL

%50 Zamlı Bayram İkramiyesi: 4.500 TL

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayram öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Emekliler, bayramdan bir hafta önce, yani 23-24 Mart'ta ikramiyelerini alacaklar.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda bir dizi gruba da ödeniyor. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa ile bayram ikramiyesi alabilecek gruplar arasında şehit yakınları, muharip gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, hak sahipleri ve şampiyon sporcular da bulunuyor. SGK uzmanı Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri, emekli aylığı alanlar dışında SGK'dan gelir ve aylık ödemesi alanlara da ödeniyor. Ayrıca, vefat edenlerin hak sahipleri de hisse oranında bu ikramiyeden faydalanabiliyor" ifadelerine yer verdi.