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Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?

Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?
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Trabzon spor, Beşiktaş, Eskişehir spor gibi takımlarda forma giyen ve 2022 yılında Van spor'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, futbolu bıraktıktan sonra kariyerini yorumculuk yaparak sürdüren Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını gerekçesiyle gözaltına alınacağını iddia etti. Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını belirten Haskoloğlu, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak" dedi. Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?

BATUHAN KARADENİZ GÖZALTINA ALINACAK MI?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını iddia ettiği Batuhan Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ GÖZALTINA ALINACAK"

Haskoğlu paylaştığı haberde, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" dedi.

CANLI YAYINDA YASA DIŞI KUMAR OYNADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamıştı. Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynayan ve bunu takipçileriyle paylaşan Karadeniz, yoğun tepki almıştı.

Kendisine yöneltilen eleştirilerden sonra çılgına dönen Batuhan Karadeniz, ateş püskürdü. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun, "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor" şeklindeki paylaşımına da küfür ve hakaretlerle cevap vermişti. Haskaloğlu'na hakaret eden Batuhan, Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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