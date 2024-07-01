Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Michy Batshuayi renklerine bağladı. Batshuayi uçak kodu nedir? Batshuayi İstanbul'a geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

BATSHUAYI UÇAK KODU NEDİR?

Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

BATSHUAYI İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Batshuayi, resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcünün KAP açıklaması da kısa süre içinde yapılacak. Batshuayi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

BATSHUAYI GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE İSİM GİYDİ, YABANCI YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyen futbolcular şöyle;

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal